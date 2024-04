Heftige Windhosen hinterlassen Schneise der Verwüstung in Bayern

Am Wochenende sollen die Temperaturen an der 30-Grad-Marke kratzen. Zuvor kam es am Donnerstag aber zu heftigen Windhosen . Schirmitz, im Landkreis Neustadt an der Waldnaab ( Bayern ), hinterließ ein Sturm eine Schneise der Verwüstung . Wie die Agentur Vifogra berichtet, mussten Einsatzkräfte 14-mal ausrücken. Unter anderem flog ein Carport 200 Meter durch die Luft. Wurden die Ortsteile Wackersberg und Holnstein verwüstet. Dächer wurden abgedeckt, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Anwohner Michael Köbl, dessen Scheune komplett eingestürzt ist, sagte gegenüber Vifogra: „Sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich habe eine Badewanne rausgebaut, weil ich das Bad umbaue, die war bis zum Fußballplatz runter, ein paar hundert Meter geschleudert.“ 190 Einsatzkräfte rückten an dem Abend aus

