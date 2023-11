Heftig, genial und 75 Jahre jung - Künstler Bernd Zimmer

Anlässlich seines 75. Geburtstags präsentiert Galerie Thomas Modern bis 27. Januar 2024 die Ausstellung"Die Bäume...". Sie umfasst eine Werkauswahl aus allen Schaffensperioden des Künstlers, die seine malerische Vielfalt und Entwicklung anhand des symbolträchtigen Baummotivs nachzeichnet.

Bernd Zimmer entwickelte die Idee zu diesem Vorhaben bereits 1990 auf einer Reise durch Südindien. Die beeindruckenden Säulenhallen der hinduistischen Tempel, hier ist jede Säule individuell in ihrer Ausformung, haben ihn zur Künstler-Säulenhalle in Polling inspiriert. Die STOA169 setzt ein gemeinsames Zeichen für weltweit friedliche Koexistenz, Solidarität, Verständigung der Völker untereinander und Achtung der Natur.

Die Besucherinnen und Besucher erreichen die Säulenhalle zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Vom Parkplatz wandert oder radelt man in etwa fünfzehn Minuten in schönster landschaftlicher Umgebung auf einem für die Landwirtschaft nutzbaren Weg bis zu einer stillgelegten Flussschleife. Auf nahezu wundersame Weise öffnet sich dort der Blick auf die Säulenhalle.

Über 300.000 Interessierte, nicht nur aus Bayern und Deutschland, sondern aus allen Teilen der Welt haben das ungewöhnliche Gesamtkunstwerk bereits besucht. Auch das Angebot von Führungen durch die Halle wird gerne angenommen. Für das Projekt gründete Bernd Zimmer die gemeinnützige STOA169 Stiftung. Sie ist Träger und Betreiber der Säulenhalle, sorgt für den Zugang zur Halle und ist für deren Pflege sowie Instandhaltung zuständig.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPEEDWEEKMAG: 50 Jahre Rallye-WM: Die 90er JahreDie 90er Jahre prägten in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) einige Piloten, aber nach Lancia die japanischen Marken Toyota, Subaru und Mitsubishi sowie die Einführung der World Rally Cars, viel Stoff für Storys.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

WATSON_DE: Dazn-Chefin Mascia schießt heftig gegen ARD-'Sportschau'Die 'Sportschau' macht Streaming-Diensten das Leben schwer, findet Dazn-Chefin Alice Mascia. Sie teilt heftig gegen das Format der ARD aus.

Herkunft: watson_de | Weiterlesen ⮕

IDOWA: Historische Fotokalender von Bernd Edtmaier auch 2024 erhältlichDas Westbad hatte früher ein Zeltdach, der Weiher daneben war mal ein Badesee und es gab sogar eine Zeit lang zwei Fernsehtürme. Wer weiß schon noch, wie der Uni-Berg vor dem Bau des Klinikums ausgesehen hat? Wann genau standen der alte und der neue Fernsehturm nebeneinander? Ob man nun alteingesessen oder irgendwann zugezogen ist: Die Fotokalender von Bernd Edtmaier sind ein ebenso historisches wie nostalgisches Vergnügen, auch 2024 wieder.

Herkunft: idowa | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Bernd Eckenbach: Sieg beim Veteranen-MXoNDie ehemaligen deutschen Motocross- und Supercross-Asse Bernd Eckenbach und Josef Dobes verstärkten das siegreiche deutsche Team beim Nationencross der Veteranen in Großbritannien.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

DERSPIEGEL: DFB-Führungsebene heftig kritisiertDer ehemalige Nationalspieler Matthias Sammer hat die Führungsebene des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) heftig kritisiert und teils komplett infrage gestellt. Er bemängelt das Fehlen eines starken Sportdirektors und sieht die aktuelle Führung nicht mehr zeitgemäß.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen ⮕

WATSON_DE: '7 vs. Wild': Staffel 3 startet mit Panne auf Freevee: Fans kritisieren heftigMittlerweile hat Freevee den Fehler behoben.

Herkunft: watson_de | Weiterlesen ⮕