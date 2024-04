Hecla-Mining-Aktie steigt über 5 USD-Marke

Seitdem die Hecla-Mining-Aktie einen kleinen Boden an der 3,50-USD-Marke ausgebildet hatte, wurde auf einen Anstieg bis 4,60 USD bzw. 4,60 USD gesetzt. An dieser Vorgabe hielten sich die Marktteilnehmer. In der vergangenen Woche gab es sogar einen Wochenschlusskurs über der 4,80-USD-Marke. Diese Marke wurde zwar nur sehr knapp überschritten, doch das neue Kaufsignal steht nun mal fest.

Gestern konnte die Hecla-Mining-Aktie bis 5,04 USD ansteigen, bevor Gewinnmitnahmen den Titel wieder unter die 5-USD-Marke drückten. Was ist in den kommenden Wochen zu beachten?

