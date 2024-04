Hebefigur geht schief bei Let's Dance: Lulu Lewe und Massimo Sinató patzen

Das ging nach hinten los! Lulu Lewe und Massimo Sinató (43) tanzten heute Abend bei Let's Dance einen Charleston und legten dabei eine gute Performance hin. Gen Ende ging es aber bergab: Die Hebefigur gelang der Sängerin und dem Profitänzer nicht. Wie es schien, konnte Massimo seine Tanzpartnerin nicht recht oben halten und sie war ebenfalls nicht voll und ganz in der Lage, die Körperspannung zu halten. Das entging auch den Fans zu Hause nicht: ' Hebefigur verkackt.

Blöd halt am Ende, wenn man eh keine Kraft mehr hat' oder 'Hoppla. Sollte die Hebefigur so sein?', wundern sich zwei Zuschauer auf X. Doch was hat die Jury bestehend aus Joachim Llambi (59), Motsi Mabuse (42) und Jorge González (56) zu diesem Wackler zu sagen? 'Das war so gut, das war so geil, das war so perfekt. Nur dieses kleine Ding...', merkt Jorge an. Die Jury ist sich aber sicher: Bis auf die versemmelte Hebefigur war Lulu und Massimos Tanz nahezu perfek

