Headbangers Rhythm Royale: Ein musikalisches Battle Royale mit Tauben

Headbangers Rhythm Royale wurde während der letzten Sommerausgabe der Future Games Show, sprich im vergangenen Juni, angekündigt. Das musikalische Battle Royale lässt bis zu dreißig Spieler/-innen in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten, bis nur noch einer bzw. eine übrig ist. Bei den Wettkämpfen handelt es sich um einzelne Minispiele, die mal mehr, mal weniger mit Musik und Taktgefühl zu tun haben.

Da das Spielprinzip heutzutage kaum noch Aufmerksamkeit erregend dürfte, hat sich die französische Spieleschmiede Glee-Cheese Studio noch etwas ganz Besonderes ausgedacht: die Tauben. Die einstigen Nutztiere und nun verrufenen Vandalen zogen mit ihrer stilisierten Darstellung und ulkigen Gestik die Blicke auf sich und brannten sich ins kollektive Gedächtnis der Zuschauerschaft des Livestreams ein. Mittlerweile ist das Spiel für Konsolen, darunter die Nintendo Switch, und den PC erschienen. Wir haben uns mitten ins bunte Gefieder gestürzt und möchten euch nun verraten, ob hinter der pfiffigen Fassade auch ein tolles Spiel steck

