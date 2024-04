Hawaii prüft Einführung einer weiteren Gebühr für Touristen

US-Bundestaat und Inselparadies Hawaii prüft derzeit eine weitere Gebühr für Touristen. Was die Pläne vorsehen.-Inseln ist schon jetzt eine teure Angelegenheit und könnte bald noch teurer werden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge prüft die dortige Regierung derzeit eine Abgabe, die für Mehrausgaben im Naturschutz verwendet werden soll. Was bisher bekannt ist.

Neben den üblichen Ausgaben für Anreise und Unterkunft müssen Touristen bereits heute eine so genannte "Transient Accomodations Tax" von über zehn Prozent zahlen, die in der Stadt Honolulu sogar um weitere drei Prozent erhöht wird. Das kann zu einem Aufschlag von mehr als 50 US-Dollar pro Nacht führen,Aktuelle Überlegungen könnten Reisen nach Hawaii weiter verteuern, denn der Bundesstaat plant übereinstimmenden Medienberichten zufolge die Einführung einer weiteren Gebühr für Touristen. Die so genannte "Green Fee" soll den Überlegungen zufolge mit einem Festbetrag von 50 US-Dollar zu Buche schlage

