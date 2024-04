Haushaltsplanung für 2024 in Preußisch Oldendorf diskutiert

Mit 33 anwesenden von insgesamt 37 Ratsmitgliedern der Stadt Preußisch Oldendorf war der Rat auf seiner letzten Sitzung beschlussfähig, sodass auch die Haushaltsplanung für 2024 verabschiedet werden konnte. Dabei wurden auch einige Posten diskutiert, bei denen Geld eingespart oder der Haushalt zusätzlich belastet werden könnte.

Bevor die Haushaltsplanung besprochen werden konnte, beantragte Marvin Schrodke aus der SPD-Fraktion den Tagesordnungspunkt „Abschaffung der Beitragspflicht für Wirtschaftswege“ zu streichen, dessen Antrag die SPD-Fraktion zuvor selbst eingereicht hatte. Kritik gab es daraufhin seitens der UEB-Fraktion, die betonte, den Antrag ihrerseits nur deshalb nicht eingereicht zu haben, weil er bereits von der SPD eingereicht worden war. Insbesondere Bernd Lömker sprach sich als Fraktionsvorsitzender deutlich gegen eine Streichung aus. Mit 19 Stimmen gegen das Absetzen des Punktes von der Tagesordnung blieb dieser bestehen und wurde rege diskutiert

