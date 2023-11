Haushaltsausschuss des Bundes tagt bis in die Morgenstunden

Bis in die Morgenstunden tagt der Haushaltsausschuss des Bundes. Die Etats der Ministerien für das kommende Jahr stehen - wegen des Urteils des Verfassungsgerichts allerdings nur vorläufig. Unter anderem beim Bürgergeld und im Kampf gegen Antisemitismus wird mit mehr Geld geplant. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat zahlreiche Änderungen am Etatentwurf von Finanzminister Christian Lindner beschlossen.

Die am Donnerstagmittag begonnene Bereinigungssitzung dauerte bis zum frühen Morgen um etwa 4.20 Uhr. Ein finaler Beschluss im Ausschuss steht jedoch noch aus. Weil nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts viele Fragen offen sind, sollen am Dienstag zunächst noch Sachverständige gehört werden.Am kommenden Donnerstag soll die Bereinigungssitzung dann formal beendet werden. Erst dann werden auch Informationen darüber vorliegen, wie stark sich der Bund im kommenden Jahr neu verschuldet und wie viel Geld insgesamt ausgegeben wird. Der Bundestag soll den Haushaltsentwurf in der Sitzungswoche vom 27. November bis 1. Dezember dann endgültig verabschiede

AİRLİNERS_DE: Mitglieder der Bundesregierung fliegen oft mit der Flugbereitschaft der BundeswehrMitglieder der Bundes regierung nutzen die Flugbereitschaft der Bundes wehr für offizielle Missionen und benötigen daher keine Vielfliegerprogramme der Airlines.

AERZTEZEİTUNG: Gesundheitliche Folgen der Klimakrise: Zahl der Hitzetoten steigt drastischFachleute warnen vor den gesundheitlichen Folgen der Klimakrise. Selbst bei einem begrenzten Anstieg der Durchschnittstemperatur würde die Zahl der Hitzetoten stark steigen. Besonders gefährdet sind Kleinkinder und ältere Menschen.

RBB24: Männer sterben aus - Frauen in der Rentnergeneration in Deutschland deutlich in der ÜberzahlAktuelle Zahlen des Statistischen Bundes amtes zeigen, dass in der Rentnergeneration in Deutschland die Frauen deutlich in der Überzahl sind, während es bei den jüngeren Altersgruppen einen Männerüberschuss gibt. Besonders in Brandenburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt ist dieser Männerüberschuss spürbar.

FİLMSTARTS: Der beste 90er-Jahre-Film laut der FILMSTARTS-CommunityDie FILMSTARTS-Community hat den besten 90er-Jahre-Film gewählt. Erfahre, welcher Film es ist und warum die Meinung repräsentativ ist.

AZ_AUGSBURG: Das Benko-Drama: Der Schwabe und der MilliardärDer Ulmer Wirtschaftsprüfer und Sanierungs-Experte Arndt Geiwitz soll das Immobilien-Imperium des Österreichers René Benko retten. Es prallen zwei Charaktere aufeinander.

BERLİNERZEİTUNG: – An der Urania: „Ikone der Berliner Architektur droht verloren zu gehen“Ein zwölfgeschossiges Bürogebäude am Eingang zur City West soll abgerissen werden. Das stößt auf Protest. Eine Initiative startet eine Online-Petition für den Erhalt. Berlin UPaulBerlin

