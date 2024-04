Häuser in Korschenbroich möglicherweise durch Tornado beschädigt

In Korschenbroich bei Mönchengladbach sind am Donnerstag ungefähr 20 Häuser beschädigt worden - möglicherweise durch einen Tornado . Verletzt wurde niemand. Ein Hausdach sei vollständig abgedeckt worden, sagte ein Sprecher der Neusser Polizei am Freitagmorgen. Der Verdacht, dass es sich bei dem Wetterphänomen um einen Tornado gehandelt habe, liege nahe, so ein Sprecher der Feuerwehr Korschenbroich . Der Sprecher war selbst Augenzeuge. Bestätigen könne er dies aber nicht.

) konnte das Wetterphänomen am Freitagmorgen nicht bestätigen. Expertinnen und Experten müssten erst Bilder davon analysieren, sagte ein Sprecher. Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens in Korschenbroich ist noch nichts bekannt

Korschenbroich Mönchengladbach Tornado Häuser Beschädigt

