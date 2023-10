Hauptbahnhof Düsseldorf nach Warnung für kurze Zeit gesperrt

Am Freitagabend ist der Hauptbahnhof Düsseldorf für kurze Zeit gesperrt worden. Auslöser soll eine Amokwarnung gewesen sein, die sich aber nicht bestätigte.

Wie die Bundespolizei Sankt Augustin dem WDR mitteilte, wurde der Einsatz gegen etwa 18.30 Uhr ausgelöst. Für etwa 20 Minuten durften keine Züge mehr im Hauptbahnhof halten oder abfahren. Auch Passagiere wurden aufgefordert, den Bahnhof zu verlassen. Nach wenigen Minuten habe der örtliche Einsatzleiter aber mitgeteilt, dass keine Gefahrenlage vorliegt, so eine Sprecherin der Bundespolizei. Der Bahnhof wurde wieder freigegeben.gab es am Abend einen Polizeieinsatz.

