Haupt Racing Team bestätigt Aufgebot für die ADAC GT Masters-Saison

Das Haupt Racing Team hat das finale Aufgebot für die ADAC GT Masters-Saison bestätigt. Drei Mercedes-AMG GT3 bringt das Team aus Drees an den Start. Jannes Fittje komplettiert das Fahreraufgebot .Nach dem erfolgreichen Debütjahr im ADAC GT Masters, das für HRT mit dem Gewinn der Teammeisterschaft endete, baut die Mannschaft aus Drees ihr Engagement in der Serie für die Saison 2024 weiter aus. Insgesamt drei hochkarätig besetzte Mercedes-AMG GT3 bringt das Team dafür an den Start.

Mit Jannes Fittje kehrt außerdem ein bekanntes Gesicht in den Kreis der HRT-Familie zurück. Der 24-Jährige wird gemeinsam mit Youngster Finn Wiebelhaus (GER) das Fahrzeug mit der Startnummer 3 pilotieren. Bereits 2022 startete Jannes Fittje für das Haupt Racing Team, damals im Endurance Cup der Fanatec GT World Challenge Europe powered by AW

Haupt Racing Team ADAC GT Masters Mercedes-AMG GT3 Drees Jannes Fittje Fahreraufgebot

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Haupt Racing Team verkündet DTM-Designs für 2024Das Haupt Racing Team hat die Fahrzeugdesigns für die anstehende DTM-Saison verkündet. Während Arjun Maini im bekannten Vorjahresdesign startet, geht Luca Stolz in einem neuen Farbkleid an den Start.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Haupt Racing Team startet in diesem Jahr in TopklasseDas Haupt Racing Team startet in diesem Jahr in der Topklasse des GT World Challenge Europe Endurance Cup. Jusuf Owega, Arjun Maini und Michele Beretta steuern den Mercedes-AMG GT3 des Teams.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Manuel Reuter schließt sich Haupt Racing Team anDie DTM-Legende Manuel Reuter schließt sich dem Haupt Racing Team an. Der ehemalige ITC-Champion unterstützt den Mercedes-Rennstall im Bereich Projektmanagement, Fahrerbetreuung und Coaching.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Haupt Racing Team bestätigt Schumacher und OwegaDas Haupt Racing Team hat nun auch offiziell bestätigt, dass David Schumacher für das Team im ADAC GT Masters starten wird. Schumacher teilt sich einen Mercedes-AMG GT3 mit Vorjahresmeister Salman Owega.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Max Reis startet mit Haupt Racing Team im GT MastersMax Reis wechselt nach zwei Jahren in der Formel 4 in das ADAC GT Masters. Gemeinsam mit Kwanda Mokoena startet er für das Haupt Racing Team in der traditionsreichen Meisterschaft.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Tresor Attempto Racing präsentiert starkes AufgebotTresor Attempto Racing hat ein starkes Aufgebot für die Saison 2024 in der GT World Challenge Europe präsentiert. Der Rennstall setzt in der SRO-Rennserie auf erfahrene Piloten und talentierte Nachwuchsfahrer.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »