Häufige Fragen zur staatlichen digitalen Identität

Laut dem Bundesministerium des Innern und für Heimat dient der Online-Ausweis der sicheren Ausweisung im Internet, zum einfachen elektronischen Erledigen von Behördengängen oder geschäftlichen Angelegenheiten. Das soll Zeit, Kosten und Wege sparen, doch leider ist das nicht immer der Fall. Wir beantworten die häufigsten Fragen zur staatlichen digitalen Identität.Mit dem E-Perso weisen Sie sich online aus.

Sie können sich so zum Beispiel im Steuerportal Elster einloggen und diverse Anträge bei Behörden stellen. Auch einige Unternehmen akzeptieren den digitalen Ausweis, zum Beispiel die Provider Vodafone und Congstar fürs Freischalten von SIM-Karten sowie die Banken Comdirect und ING bei der Kontoeröffnung. Wenn Sie sich probehalber mal online ausweisen wollen, können Sie zum Beispiel bei der Rentenversicherung nach dem Stand Ihrer Rente schauen. Man kommt aber auch ohne E-Perso zurecht, denn es gibt Alternativen: Die Steuererklärung kann man auch mit dem weniger sicheren Elster-Zertifikat erledigen, Banken und Provider bieten das ebenfalls weniger sichere Video-Ident a

:

FN_NACHRİCHTEN: eIDAS 2.0 mit Lissi: Neosfer Ausgründung setzt auf digitale Identität mit Europäischen ID-WalletsFrankfurt am Main (ots) - Lissi, bekannt als Pionier im Bereich Identity Wallets und verifizierbarer Nachweise, gibt seine Gründung als unabhängiges Start-up bekannt, unterstützt durch Investitionen von

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

SKYSPORTNEWS: BVB: Inkonstanz und fehlende IdentitätDer BVB verfällt wieder einmal in alte Muster und überzeugt mit der alljährlich wiederkehrenden Inkonstanz. Ein sportpsychologischer Ansatz zur Lösung des Problems.

Herkunft: SkySportNews | Weiterlesen »

BILD: Der Zaun, der an den 7. Oktober erinnertIch war heute im Gazastreifen. Als wir durch den Zaun fuhren, musste ich daran denken, wer genau vor einem Monat von der anderen Seite einfiel. In Beit Hanun steht kein Haus mehr, immer wieder Gewehrfeuer. Bericht: - morgen ab 7.00 welt TV

Herkunft: BILD | Weiterlesen »

TAZGEZWİTSCHER: Befreiung der Hamas-Geiseln: Ein Ding der Möglichkeit?In einem Interview deutet Israels Premierminister Netanjahu ein Abkommen über die Freilassung der Geiseln an. Welche Deals wären denkbar? Neue Klagemauer: Die Forderung einer schnellen Geiselbefreiung prägen auch Israels Straßenbild

Herkunft: tazgezwitscher | Weiterlesen »

NTVDE: Autobranche vor Herkulesaufgabe: Der Stellenabbau bei VW und Conti ist nur der AnfangDie Elektromobilität gewinnt immer mehr an Fahrt. Zigtausende Arbeitsplätze in der deutschen Autoindustrie dürften in der Folge entfallen. Die Hersteller könnten so laut Experten zur Konkurrenz aus dem Ausland aufholen - aber nur unter einer 'Überlebensbedingung'.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

BUNTE: Das Sommerhaus der Stars: Verdiente Sieger – wenn auch nicht die der HerzenDrei Spiele stehen in der letzten Folge von 'Das Sommerhaus der Stars' an. In allen drei gibt es Kämpfe auf Augenhöhe. Doch nur ein Paar kann gewinnen.

Herkunft: BUNTE | Weiterlesen »