Hat Ducati die Lösung gefunden? Davies zuversichtlich

In Aragón und Imola brillierte Chaz Davies mit Doppelsiegen, in den letzten sechs Rennen in Sepang, Donington Park und Misano gelangen dem 29-Jährigen aber lediglich zwei dritte Plätze als beste Ergebnisse.

Kawasaki-Werksfahrer Tom Sykes hat ihn in dieser Zeit auf WM-Rang 3 verdrängt und um 33 Punkte distanziert. Dessen Teamkollege Jonathan Rea ist an der WM-Spitze bereits um 99 Punkte enteilt. Nächstes Wochenende kommen die Rennen in Laguna Seca, dort feierte Davies letztes Jahr einen Doppelsieg. Wie fast alle Teams bereitete sich Aruba.it Ducati in Misano auf die letzten Rennen vor der neunwöchigen Sommerpause vor. Für Davies mit sehr befriedigendem Ausgang.

«Ich habe mir gewünscht, dass ich mehr Gefühl für das Vorderrad habe, wenn ich in der Kurve die Bremse loslasse», erklärte der Waliser. «Auf diesem Gebiet konnten wir in Misano erstmals Fortschritte erzielen, ich bin glücklich damit.» headtopics.com

Dass er in der Zeitentabelle nur auf Rang 7 landete, schrieb Davies dem Motor zu: «Ich habe einen Testmotor verwendet, der eine andere Charakteristik aufwies als die Rennmotoren. Das hat unseren Testtag etwas gestört. Beim ersten Rausfahren fühlte sich alles seltsam an, in den Stunden darauf versuchten wir, das in den Griff zu bekommen. Danach ging es, auch wenn der Motor deutlich weniger Leistung hatte. Das war nicht ideal.

