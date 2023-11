Hat die Landesregierung dem SWR gedroht, weil der Sender zu kritisch über SPD-Landeschef und Ex-Innenminister Roger Lewentz berichtet hat?Die Geschichte beginnt mit dem Rücktritt von Roger Lewentz. Im Oktober 2022 musste der damalige rheinland-pfälzische Innenminister nach wochenlangem Druck seinen Hut nehmen. „Heute übernehme ich für in meinem Verantwortungsbereich gemachte Fehler die politische Verantwortung“, sagte der SPD-Politiker in der Mainzer Staatskanzlei im Wortlaut.

Zuvor waren verschollene Hubschraubervideos aus der Flutnacht aufgetaucht, der Vorwurf der Vertuschung von Beweismaterial stand im Raum. Lewentz stritt dies ab. Seine SPD-Zukunft als Parteivorsitzender ließ er zu diesem Zeitpunkt noch offen

:

