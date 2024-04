„Hartz und herzlich“-Star Jean legt seinen Verdienst inklusive Bürgergeld offen. Tatsächlich finde er unfair, was er pro Monat verdiene.-Sendung „Hartz und herzlich“ schon, denn er will nach eigenen Aussagen „eigentlich nicht so viel Geld haben“. Aber dadurch, dass sein Ausbildungsgehalt mit der Sozialleistung aufgestockt wurde, bekommt er am Ende des Tages 1500 Euro monatlich – „gutes Geld“, weiß der zweifache Vater.

„Eigentlich will ich das nicht erzählen, weil ich schon viel Geld bekomme – mein Ausbildungsgehalt und das vom Jobcenter“, so der Bürgergeld-Empfänger aus Rostock. „Für Leute, die Vollzeit arbeiten, ist es eigentlich schon recht unfair, was ich verdiene.“ Dabei gibt Jean zu bedenken, dass er mehr als so manche Vollzeitkraft verdiene. Laut einer Erhebung des Statistischen Bundesamts verdienten im Jahr 2023 aber nur 1,4 Prozent der Vollzeitbeschäftigten in Deutschland unter 1500 Euro brutto. So ganz stimmt die Aussage des 22-Jährigen also nich

