„Harte Antwort“ gegen Antisemitismus: Habeck wendet sich mit aufrüttelnder Videobotschaft zu Israel an die Bürger

, sagte Habeck. Einige hätten sich klar von den Taten der Hamas und Antisemitismus distanziert. „Aber nicht alle, und manche zu zögerlich und ich finde, insgesamt zu wenige.“in Deutschland lebenden Muslime hätten zu Recht einen Anspruch auf Schutz vor rechtsextremer Gewalt

. „Und das Gleiche müssen sie jetzt einlösen, wenn Jüdinnen und Juden angegriffen werden“, sagte Habeck. Das Ausmaß bei den islamistischen Demonstrationen in Berlin und in weiteren Städten Deutschlands ist inakzeptabel und braucht eine harte politische Antwort.

Sie müssten sich klar von Antisemitismus distanzieren, um nicht ihren eigenen Anspruch auf Toleranz zu unterlaufen.Habeck spricht fordert konsequentes Vorgehen bei Straftatenriskiert außerdem seinen Aufenthaltsstatusauch wenn sich Rechtsextreme aus taktischen Gründen jetzt zurückhielten, um gegen Muslime hetzen zu können, sagte Habeck.

Bestseller-Autor und Finanzexperte Marc Friedrich schrieb via Twitter „Richtige Worte von der falschen Person. Sowas muss von Scholz oder Steinmeier kommen.“In seinem Video wandte sich Habeck aber auch an jene, die durchaus zum Wahlklientel der Grünen zählen – und sparte nicht mit Kritik. „Sorge macht mir aber auch der Antisemitismus. Der Tod und das Leid, das über die Menschen im Gazastreifen komme, sei schlimm, so der Vize-Kanzler.

„Systematische Gewalt gegen Jüdinnen und Juden kann damit dennoch nicht legitimiert werden.“ Vor dem Hintergrund der Taten der Hamas sei es eine„Es gibt keine 100-prozentige Wahrheiten. Es gibt nicht die eine Sichtweise“© imago/photothek/IMAGO/Thomas KoehlerIm Nahost-Krieg muss die Bundesregierung um ein einheitliches Bild bemüht sein.

