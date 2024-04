Harry und Meghan feiern afroamerikanische Kunst mit Kultur-Event

Mit einem Kultur-Event haben Harry und Meghan die Bedeutung afroamerikanischer Kunst gefeiert. Mit dabei war unter anderem Meghans Mutter. In einer aktuellen Pressemitteilung auf seiner offiziellen Webseite berichtet, war es im März Gastgeber einer eigenen Kulturveranstaltung in Los Angeles - mit prominenten Gästen. Das Kunst-Event fand demnach bereits am 21. März im SoFi Stadium im Hollywood Park zu Ehren der Kinsey African American Art and History Collection statt.

Dabei handelt es sich um einen 'der umfangreichsten Bestände an afroamerikanischer Kunst, Artefakten und Dokumenten'. Die Sammlung erzähle 'die kraftvolle und ergreifende Geschichte der Schwarzen Bevölkerung, die sich über Jahrhunderte der Widerstandsfähigkeit, Kreativität und des Triumphs erstreckt'. Für die Veranstaltung kooperierten Harry und Meghans Mutter Doria Arm in Arm mit Beyoncés Mutter Tina. Es gibt Bilder des Abends zu sehen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



brigitteonline / 🏆 23. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kunst und Kultur: Mendel: Kunstfreiheit ist in Deutschland bedrohtBerlin - Der israelisch-deutsche Publizist und Direktor der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel, sieht die Kunstfreiheit in Deutschland

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Kultur in Zeiten des Krieges: »Wir brauchen die Kunst, wir brauchen das SchreibenIsraels Krieg gegen die Hamas hat neben Tausenden Menschenleben auch einen großen Teil des Kulturerbes im Gazastreifen zerstört. Musiker und Poetinnen halten an dem fest, was ihnen noch bleibt: Lieder und Worte.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Eine Reise in die Kunstszene der DDR: Geteilte Kunst kann auch Kunst seinDas Kunstarchiv Beeskow ist das Endlager für DDR-Auftragskunst. Unser Autor war vor Ort und appelliert, Ost- und Westkunst vermehrt in einen Dialog zu bringen.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Prinz Harry & Herzogin Meghan: Mit nur einem Satz ergreifen sie Partei für KateDer Gesundheitszustand von Prinzessin Kate löst noch immer weltweit jede Menge Spekulationen aus. Jetzt ergriffen Prinz Harry und Herzogin Meghan mit einem Satz Partei für sie.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »

Haben Harry und Meghan Kates Krebs-Diagnose aus den Medien erfahren?Prinzessin Kate hat ihre Krebserkrankung öffentlich bekannt gegeben. Es wird berichtet, dass die Mitglieder des Königshauses auf verschiedenen Wegen von ihrer Diagnose erfahren.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »

Krebsdiagnose bei Kate: Harrys Reaktion sorgt für EmpörungDer britische Prinz Harry, Herzog von Sussex, und seine Frau Meghan, Herzogin von Sussex (Archivbild).

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »