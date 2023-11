Harry Potter-RPG: Hogwarts Legacy auch auf der Nintendo Switch spielbar

Nachdem PS4 und Xbox One beliefert wurden, folgt nun die nächste Portierung vom Harry Potter-RPG. Die Nintendo Switch-Version ist gelungen und spielt sich klasse, fällt technisch aber klar zurück. Eher zurückhaltend agierte, konnten wir uns von der 60 Euro teuren Switch-Version immerhin in einem Trailer einen ersten Eindruck verschaffen. Und ja, das Gezeigte sieht doch ganz gut aus! Nun ist die Portierung da und erste Reviews trudeln ein.

Die zeichnen ein positives Bild, Hogwarts Legacy lohnt sich auch auf der Switch für alle Potterheads. Aufgrund der schwachen Handheld-Hardware müsst ihr aber auch größere grafische Abstriche in Kauf nehmen und häufige wie lange Ladezeiten über euch ergehen lassen. Für die Nintendo Switch keine spielerischen Einschnitte im Vergleich zu den bisher erschienenen Fassungen für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC hinnehmen. Das großartig animierte und auf Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Zaubern fokussierte Kampfsystem macht also auch auf dem Hybrid-Handheld ordentlich Laune

