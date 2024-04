Harry Potter: Daniel Radcliffe spricht über seine Beziehung zu Alan Rickman

erzählt die Geschichte eines Zauberschülers, der die Welt und sich selbst vor dem Superschurken Voldemort rettet. Und offenbar nebenbei eine ambivalente Beziehung zwischen dem Hauptcharakter und dessen Professor Severus Snape . Nach all den Jahren hat » Harry Potter «-Darstellernun gesagt, dass sein Verhältnis zu Snape alias Alan Rickman zu Beginn der Zusammenarbeit tatsächlich nicht ganz so leicht gewesen sei.

Bei den ersten drei Filmen der insgesamt über acht Teilen gestreckten Reihe sei er von Rickman eingeschüchtert gewesen, sagte Radcliffe im Podcast »Happy Sad Confused« mit Moderator Josh Horowitz. Er habe »echt« Angst gehabt und gedacht, dass Rickman ihn hasst. Irgendwann habe Rickman aber erkannt, dass er wirklich Schauspieler sein und an sich arbeiten wollte, sagte Radcliffe.

Bereits nach Rickmans Tod berichtete Radcliffe von der Verbundenheit der Schauspieler. »Alan Rickman ist zweifellos einer der größten Schauspieler, mit denen ich jemals zusammenarbeiten werde«, schrieb Radcliffe damals. »Er ist auch einer der loyalsten und hilfsbereitesten Menschen, die ich je in der Filmindustrie getroffen habe . Er war einer der ersten Menschen, die mich am Potter-Set ebenbürtig behandelt haben, und nicht wie ein Kind.

