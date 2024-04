Harry Kane und Co. enttäuschen im deutschen Clásico

Topspiel vergangenen Samstag gegen den BVB ratlos. Nach den Gründen für den blutleeren Auftritt von Harry Kane (30) und Co. gefragt, sagte er nur: „Das war mein erster deutscher Clásico (Duell zwischen Bayern und Dortmund; Anm. d. Red.) und dafür war es mir einfach zu wenig Energie und zu wenig Wille. All das, weswegen du Fußballer wirst, hat man bei uns nicht gesehen."Thomas Tuchel muss im Sommer trotz Vertrages bis 2025 vorzeitig gehen.

Eines war Eberl nach Abpfiff aber sofort klar: So kann es nicht weitergehen – sonst droht sogar noch Schlimmeres als der Verlust der Meisterschaft, die Leverkusen bei 13 Punkten Vorsprung kaum mehr zu nehmen ist! Er warnt: „Wir sollten in den nächsten Wochen die Punkte machen, um die Qualifikation für die Champions League relativ schnell einzutüten.“ Bei den so hohen Ansprüchen der Bayern und zuletzt elf Liga-Titeln in Folge klingt das nach Tiefstapele

FC Bayern: Sorgen um Harry Kane nach Sieg gegen Darmstadt - auch Aleksandar Pavlovic benommen ausgewechseltAleksandar Pavlovic musste im Spiel bei Darmstadt 98 in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden. Der 19-Jährige war mit Oscar Vilhelmsson zusammengeprallt.

FC Bayern München: Harry Kane trainiert nach Abreise von der Nationalmannschaft individuellDer FC Bayern München sorgt sich weiter um Harry Kane. Der Superstar war von der englischen Nationalmannschaft abgereist und trainiert nun individuell.

Harry Kane denkt über Karriere in der NFL nachHarry Kane schmiedet bereits Zukunftspläne für seine Zeit nach dem FC Bayern. Den Torjäger reizt eine zweite Karriere – als Kicker in der NFL.

Harry Kane schmiedet Zukunftspläne nach Bayern-ZeitDie Freude über den 5:2-Erfolg des FC Bayern gegen Darmstadt wurde jäh durch die Sorgen um Harry Kane überschattet. Der Stürmer, dessen Talent auf dem Spielfeld unbestritten ist, musste das Match verletzungsbedingt verlassen. Sein Sprunggelenk, ein wiederkehrender Dorn im Auge seiner Karriere, zwingt nun den FC Bayern und seine Anhänger zum Bangen.

