Harry Kane: Rekordtransfer zum FC Bayern

Nach zähen Verhandlungen und dem Feilschen um die letzte Million ist es schließlich so weit: Harry Kane landet am 11. August in München. Für die Rekord-Ablösesumme von 95 Millionen Euro verpflichten die Bayern den Kapitän der englischen Nationalmannschaft von Tottenham Hotspurs. Kane wird am Flughafen euphorisch von den Münchner Anhängern empfangen. Schon am ersten Wochenende nach seiner Ankunft werden über 20.000 Trikots mit seinem Namen verkauft. Und doch sind einige skeptisch.

Ist ein 30-Jähriger, der in einem Jahr ablösefrei gewesen wäre, wirklich so viel. Nach 100 Tagen beim FC Bayern ist es Zeit für ein erstes Fazit. Und das könnte wohl kaum euphorischer ausfallen. Harry Kane steht nach elf Ligaspielen bei 17 Toren. Damit hat er bereits jetzt die Torschützenkönige Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku aus der vergangenen Saison übertroffen (beide jeweils 16 Treffer). Das gelang zu diesem Zeitpunkt noch niemandem in der Bundeslig





BR24 » / 🏆 5. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Verflucht gutWarum Harry Kane die 100 Millionen scheinbar wert ist

Herkunft: 11Freunde_de - 🏆 58. / 28,125 Weiterlesen »

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Donnerstagmittag schwächerDer NASDAQ 100 notiert aktuell im Minus.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 34. / 55,44 Weiterlesen »

NASDAQ 100-Handel aktuell: Pluszeichen im NASDAQ 100Der NASDAQ 100 gewinnt am fünften Tag der Woche an Fahrt.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 34. / 55,44 Weiterlesen »

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht nachmittags GewinneDer NASDAQ 100 macht aktuell Gewinne.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 34. / 55,44 Weiterlesen »

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels mit ZuschlägenDer FTSE 100 knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 34. / 55,44 Weiterlesen »

FTSE 100-Handel aktuell: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im FTSE 100Der FTSE 100 notierte am Mittwoch im Plus.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 34. / 55,44 Weiterlesen »