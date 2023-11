Harden und die Clippers: Eine neue Chance in Los Angeles

Los Angeles hat bisher alle vier Spiele mit Harden verloren und ein Plus/Minus-Rating von -67, wenn der frühere MVP mit auf dem Court steht. Bei erst 125 Minuten Spielzeit ist das ein Wert, der nicht aussagekräftig sein muss, interessant ist aber, dass Hardens Plus/Minus bisher nur einmal in seiner Karriere negativ blieb, und zwar zu Beginn der Saison 20/21 in Houston, als er über acht Spiele de facto den Dienst verweigerte und einen Trade erzwingen wollte (damals -39 über 290 Minuten). In L.A.

will Harden etwas anderes. Die Clippers waren seit Monaten sein Wunschziel, er hatte zwar keine Gewissheit, aber mit Sicherheit eine Ahnung, dass es früher oder später klappen könnte. Er sprach über den Sommer mit den drei anderen Stars über die Möglichkeiten, es gab also eine gewisse Auseinandersetzung mit der Frage, wie man sich gemeinsam auf dem Court helfen könnt

