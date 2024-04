Hansa Rostock gewinnt gegen Wehen Wiesbaden

Am 28. Spieltag der 2. Bundesliga gewinnt der FC Hansa Rostock im Ostseestadion gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 3:1. Das Spiel wurde am Freitag, 05.05.2024 um 18:30 Uhr angepfiffen. Hansa Rostock schlägt Wehen Wiesbaden in einem spannenden Spiel mit 3:1 und sammelt wichtige Punkt für den Klassenerhalt. Auf eine zähe und ereignislose erste Hälfte folgte ein umso bessere zweite. So schoss Roßbach die Hausherren in der 51.

Minute auch zur verdienten Führung und nachdem nur eine Minute später Jacobsen glatt rot sah und Pröger in der 72. Minute auf 2:0 erhöhte, schien die Partie entschieden zu sein. Doch Wiesbaden kam nochmal zurück und Pratjin erzielte den Anschlusstreffer. Der Ausgleich geland den Gästen aber nicht mehr und Ingelsson machte kurz vor Abpfiff den Deckel drau

Hansa Rostock Wehen Wiesbaden 2. Bundesliga Ostseestadion Fußball

