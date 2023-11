Die Hans und Franz Film- und Fernsehproduktion ist ein Team aus erfahrenen Journalisten und Medienprofis, die ihr Handwerk verstehen und lieben. Gemeinsam teilen wir eine große Vision: Wir wollen die Content - Maker der neuen Generation sein.Du hast wirklich Interesse an Menschen und ihren GeschichtenMehrjährige Berufserfahrung als TV Redakteur/in (Realisation von mindestens 45 Minuten)

EXPRESS24: Franz Wagner führt Orlando zum Sieg – auch sein Bruder überzeugtBei den Wagner-Brüdern läuft es: Auch dank starker Leistungen der beiden Basketball-Profis besiegten die Orlando Magic die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James.

Herkunft: express24

SPEEDWEEKMAG: Franz Tost exklusiv: «Ein Riesen-Unglück in Monza?»Der Teamchef der Scuderia Toro Rosso über die Probleme von Pirelli, das neue Kräfteverhältnis, den Nachwuchs-Test in Silverstone und streikende Rennfahrer.

Herkunft: SpeedweekMag

GAMESTAR_DE: Die Tribute von Panem: Zum neuen Prequel-Film gibt es jetzt einen neuen emotionalen TrailerDie Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes erzählt die Vergangenheit von Panem, 64 Jahre vor Katniss Everdeen. Der Film beleuchtet...

Herkunft: GameStar_de

TAGESSPİEGEL: „Hans Meiser“ und die Folgen: Total normalVor 30 Jahren begann mit Hans Meiser die Ära der Nachmittagstalkshows in Deutschland. Dann kamen irgendwann Twitter, Facebook & Co.

Herkunft: Tagesspiegel

BILD: Hans Meiser tot: Harry Wijnvoord über das letzte Treffen mit seinem FreundDer Tod von RTL-Talkgröße Hans Meiser (†77) berührt viele seiner Weggefährten. In BILD spricht jetzt sein Kollege und Freund Harry Wijnvoord (74).

Herkunft: BILD