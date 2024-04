Hans Söllner im Augsburger Spectrum: Ein Abend voller Satire und Geschichtchen

Daniela Tiggemann Hans Söllner grüßt im Augsburger Spectrum aus dem 20. Jahrhundert herüber. Seine Kampfeslust ist ungebrochen, manche Kritik wirkt aber kleinlich fixiert. „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“, sicherte sich Danger Dan vor ein paar Jahren musikalisch ab. Und Jan Böhmermann ließ sich seinen „Ziegenficker“ als „ Satire “ juristisch beglaubigen.

Kein Wunder, dass Hans Söllner, in unzähligen Gerichtsverfahren seit Jahrzehnten abgehärtet, seinem ausverkauften Abend im Spectrum gleich zu Beginn den Stempel „Satire“ aufdrückte. „Wenn Satire alles darf, auch Präsidenten beleidigen, Neger beleidigen, dann bin i ob jetz Satiriker“, drohte er gleich zu Beginn an. Kleiner Spoiler: Söllner mag vieles sein, ein Satiriker ist er nicht. Viele Lacher erntete er mit kleinen Geschichtchen beim dankbaren Publikum, das sich zwei Stunden lang im breiten Lachen des nun 68-Jährigen sonnt

