Hans Sigl verrät, dass er manchmal das Gefühl hat, einen Porno zu drehen

Dr.-Gruber-Darsteller Hans Sigl hat verraten, dass er bei " Der Bergdoktor " manchmal das Gefühl hat, er würde einen Porno drehen. Er hat auch direkt erklärt, woran das liegt." verbindet man mit schönen Landschaften und an emotionalen Geschichten - aber sicher nicht mit Sexszenen. Hans Sigl , der in die Rolle des Dr. Martin Gruber schlüpft, hat nun allerdings verraten, dass er manchmal glaubt, er würde einen Film für Erwachsene drehen.

Vor allem die männlichen Zuschauer würden zögern, wenn es darum geht, zuzugeben, dass sie eine Serie wie"Der Bergdoktor" verfolgen. Der Darsteller erklärt weiter:"Das sind meistens dann die Herren der Schöpfung, die laut meiner Erkenntnis und Recherche über all die Jahre sich sehr schwertun, zu sagen, sie schauen sich auch mal was Emotionales an im Fernsehen.

Inzwischen hat sich aber die Situation geändert, sagt der Schauspieler. Jetzt flüstern die Fans nicht mehr, dass sie die Serie schauen, sondern:"Jetzt muss ich Ihnen sagen: Mein Nachbar, der ist Jurist. Der schaut's an."

Hans Sigl Der Bergdoktor Porno-Film Interview Fans

