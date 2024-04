Hans Christoph Buch wird 80. Oliver Lubrich würdigt ihn in der „Bücherfrage der Woche“ und spricht mit ihm am Dienstag im Literarischen Colloquium am Wannsee.Der Schriftsteller Hans Christoph Buch wird am 13. April 80 Jahre alt, drei Tage später wird im Literarischen Colloquium Berlin sein Werk im Gespräch gewürdigt. Hans Christoph Buch ist ein Weltreisender und eine feste Größe im deutschen Literatur betrieb. Ganz kurz nach dem 80.

Oliver Lubrich ist Professor für Germanistik und Komparatistik an der Universität Bern. Bis 2011 war er Juniorprofessor für Rhetorik am Peter-Szondi-Institut der Freien Universität Berlin.Hans Christoph Buch hat sich kritisch mit den Folgen des Kolonialismus beschäftigt, lange bevor viele andere es taten. Er hat eine Vorlesung über „Boat People“ in der Literatur gehalten, bevor die sogenannte Flüchtlingskrise uns alle bewegte.

Künstlerisch ist Hans Christoph Buch ein überaus vielseitiger Autor, der immer wieder neue Formen erprobt und miteinander verbindet: Tagebuch und Reportage, Parodie und Polemik, Autobiografie und Autofiktion. Sein Roman „Die Hochzeit von Port-au-Prince“ schreibt Kleists „Verlobung in St. Domingo“ fort, seine Novelle „Tod in Habana“ aktualisiert Thomas Manns „Tod in Venedig“ und sein Buch über Ruanda, „Kain und Abel in Afrika“, greift biblische Mythen auf.

