Hannover: Mann von Linienbus erfasst und schwer verletzt

Ein Fußgänger ist in Hannover von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Zu dem Unfall sei es am Freitagabend in der Mainzer Straße gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Demnach wurde der Mann zuerst von den Fahrgästen des Busses am Unfallort reanimiert und kam schließlich in ein Krankenhaus. Er war mit seiner Ehefrau unterwegs. Warum der Bus den Mann erfasste, war zunächst unklar.

Eine Notfallseelsorgerin betreute die Ehefrau des Verletzten, den Busfahrer und die Fahrgäste.

