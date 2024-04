Hannover 96 wechselt Hauptsponsor mitten im Aufstiegsrennen

Ungewöhnlicher Schritt in der 2. Bundesliga: Zweitligist Hannover 96 wechselt mitten im Aufstiegsrennen den Hauptsponsor . Das regionale Verkehrsunternehmen Üstra löst kurzfristig das Immobilienunternehmen Brainhouse247 ab.

Betreiber kinder- und jugendpornografischer Plattform festgenommenHannover (ots) Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hannover und des Landeskriminalamt Hannover Ermittlungserfolg der Staatsanwa

13-Jähriger überfällt 13-Jähriges Mädchen und verletzt diese schwerHannover (ots) +++ Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeidirektion Hannover +++ Die Polizei Hannover er

Paukenschlag in Hannover: 96 verkündet neuen HauptsponsorWenige Stunden vor dem Heimspiel gegen Schalke 04 hat Hannover 96 das Aus von Hauptsponsor 'Brainhouse247' verkündet. Bereits am Nachmittag ziert ein neues Unternehmen die Brust des Heimtrikots.

Hannover 96 zurück im Aufstiegsrennen nach Sieg in MagdeburgNach dem 3:0 in Magdeburg ist Hannover 96 zurück im Aufstiegsrennen. Bis Platz 3 (Düsseldorf) sind es nur noch drei Punkte, weil der HSV in Fürth (1:1) patzte und auf den 4. Platz zurückgefallen ist (zwei Punkte vor den Roten). Die Fans fiebern dem Endspurt entgegen.

Schwache Bremer verlieren Test bei Zweitligist HannoverÜber weite Strecken liefert der Bundesligist eine dürftige Vorstellung ab. Immerhin: Ein Langzeitverletzter kehrt aufseiten der Hanseaten zurück.

Niedersachsen & Bremen: Schwache Bremer verlieren Test bei Zweitligist HannoverÜber weite Strecken liefert der Bundesligist eine dürftige Vorstellung ab. Immerhin: Ein Langzeitverletzter kehrt aufseiten der Hanseaten zurück.

