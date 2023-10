Hannover 96: Stürmer bleiben auf Schalke torlos

30.10.2023

Hannover 96 hat es ausgerechnet vor dem brisanten Derby gegen Nachbar Eintracht Braunschweig erwischt. Mit Ausnahme der Niederlage gegen den HSV (0:1) haben die Roten in dieser Saison in allen Spielen getroffen. Das Besondere: Immer war auch ein Stürmer-Tor dabei! Doch die große Knipser-Serie ist beim 2:3 auf Schalke gerissen. Da machten Mittelfeld-Abräumer Enzo Leopold (23) und Abwehr-Boss Marcel Halstenberg (32/Elfer) die beiden 96-Buden. Top-Torjäger Cedric Teuchert (26), Andreas Voglsammer (31) und Louis Schaub (28) blieben auf Schalke genauso torlos wie der später eingewechselte Nicolo Tresoldi (18). Die erste Null der 96-Angreifer. „Es war nicht unser bestes Spiel“, gibt Teuchert zu. „Wir sind nicht so konkret vor das Schalker Tor gekommen.“ Ärgerlich, denn bisher haben die Stürmer zuverlässig geliefert. Von den 24 Toren der Roten – kein Klub hat mehr – machten die Angreifer allein 16. Zwei Drittel aller 96-Treffer! Teuchert ist mit acht Treffern die Nr. 2 der Torjägerliste. Havard Nielsen (30) hatte bis zu seiner Roten Karte in Lautern auch schon vier Mal geknipst. Dazu feierte Tresoldi (zwei Buden) sein Tor-Debüt in der 2. Liga, Voglsammer traf gleich bei seinem ersten Heimspiel. „Ich habe jetzt vier Stürmer und wenn die in Summe viele Tore schießen, dann ist das für alle gut“, sagt Trainer Stefan Leitl (45). Aber wenn keiner trifft, ist es schlecht. Und der Zeitpunkt ist schlecht