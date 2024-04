Hannover 96 mit neuem Trikotsponsor

Aufstiegskandidat Hannover 96 geht mit einem neuen Trikotsponsor in die letzten sieben Saisonspiele der 2. Bundesliga . Das regionale Verkehrsunternehmen Üstra löst kurzfristig das Immobilienunternehmen Brainhouse247 ab, teilte der Klub am Sonntag nur wenige Stunden vor dem Anpfiff des Heimspiels gegen den FC Schalke 04 mit.

Brainhouse247 ist ein Tochter-Unternehmen der Wohninvest Holding, die stark im Sportsponsoring engagiert ist und 2019 unter anderem die Namensrechte am Bremer Weserstadion erwarb. Bereits im Februar bestätigte der Geschäftsführer der Bremer Stadiongesellschaft der Bild-Zeitung 'Zahlungsverzögerungen aufgrund der massiven Krise in der Bauwirtschaft'. Außerdem zog sich das Unternehmen ebenfalls im Februar schon als Trikotsponsor des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart zurück. Zu dem kurzfristigen Wechsel des Hauptsponsors in Hannover teilten die 96er am Sonntag mit: Der Vertrag mit Brainhouse247 'wäre per 30. Juni 2024 geende

