Handtaschenmarke Zoé Lu tritt erstmals bei 'Shopping Queen' auf

Erstmalig tritt die Handtaschenmarke Zoé Lu mit einem umfassenden Product Placement bei" Shopping Queen " auf - und beeinflusst damit sogar die Aufgabe, die die Kandidatinnen zu erfüllen haben.

Die Aufgabe für die Kandidatinnen:"Taschentalent – Beweise mit deiner kreativen Taschenkombi modisches Geschick!" Jede Kandidatin erhält einen Taschenkörper mit jeweils zwei verschiedenen Wechselklappen. Von Montag bis Freitag wählt die jeweilige Kandidatin des Tages eine gebrandete Schachtel aus, ohne dessen Inhalt zu kennen, und entscheidet sich erst beim Shoppen vor Ort, welche der beiden Klappen ihr Favorit ist.

Initiiert wurden die Kommunikationsmaßnahmen von der auf Produktplatzierungen und Branded Content spezialisierten Agentur Particibrand, die Umsetzung erfolgte in Zusammenarbeit mit Ad Alliance.Was passiert gerade in Media und Social Media? Das wichtigste Thema der Woche wird ab sofort im kostenlosen Newsletter W&V Media Mittwoch analysiert und eingeordnet. Plus: eine Auswahl der spannendsten aktuellen Ereignisse der Branche.

Handtaschenmarke Zoé Lu Shopping Queen TV-Show Product Placement Kandidatinnen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



wuv / 🏆 85. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

So geschickt setzt 'Shopping Queen' Zoé Lu-Handtaschen in Szene | SpecialErstmalig tritt die Handtaschenmarke Zoé Lu mit einem umfassenden Product Placement bei 'Shopping Queen' auf - und beeinflusst damit sogar die Aufgabe, die die Kandidatinnen zu erfüllen haben.

Herkunft: wuv - 🏆 85. / 53 Weiterlesen »

'Shopping Queen': Das passiert in der JubiläumswocheAb 18. März feiert die VOX-Sendung 'Shopping Queen' Jubiläum. Was ist für die besondere Woche geplant?

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

'Shopping Queen': Was erwartet die Zuschauer in der Jubiläumswoche?Ab 18. März feiert die VOX-Sendung 'Shopping Queen' Jubiläum. Was ist für die besondere Woche geplant und welche Geschichte steckt hinter der Sendung?

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

'Shopping Queen': Alle Daten zur JubiläumswocheAb 18. März feiert die VOX-Sendung 'Shopping Queen' Jubiläum. Was ist für die besondere Woche geplant?

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

'Shopping Queen': Alle Daten zum Jubiläum und zur Geschichte der SendungAb 18. März feiert die VOX-Sendung 'Shopping Queen' Jubiläum. Was ist für die besondere Woche geplant?

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

„Shopping Queen“-Experte Guido Maria Kretschmer trauert nach überraschendem Tod um seine „kleine Maus“Guido Maria Kretschmer kann es immer noch nicht fassen: Er muss sich für immer von seiner geliebten Hündin Idaya verabschieden – und sie war noch so jung!

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »