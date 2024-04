Handballerinnen des TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck feiern Klassenerhalt

Bielefeld. „Es soll Sektduschen gegeben haben“, mutmaßt Jöllenbecks Handball -Boss Dirk Rabeneick grinsend, „ich weiß es nicht genau – aber ich hoffe in der Dusche und nicht in der Kabine“. Am Tag nach den Klassenerhalt s- Feier lichkeiten der Drittliga- Handball erinnen des TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck ist die Gemengelage hier und da noch nicht vollends geklärt. Muss ja auch nicht. Es ist schließlich eine Menge passiert am Sonntagabend und in der Folge.

„Es war lange eine Sehnsucht, der wir hinterhergehechelt sind. Und darum war es ein besonderer Tag.“ Tanja Höner, Frauenwartin des TuS 97, ist deshalb „schon sehr stolz auf die Mädels. Alle haben sich persönlich weiterentwickelt und das hat auch die Mannschaft auf ein anderes Niveau gehoben.“ Vor der offiziellen Verabschiedung des Trainers und den Danksagungen des Vorstandes am 30. April war noch in der Halle die Mannschaft eingesprungen.

Handball Klassenerhalt Tus 97 Bielefeld-Jöllenbeck Feier Trainer Spieler

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck kämpft um vorzeitigen KlassenerhaltDie Handballerinnen des TuS 97 Bielefeld-Jöllenbeck streben im vorletzten Saisonspiel gegen die Polizeisportvereinigung Recklinghausen die Punkte 21 und 22 an, um vorzeitig den Klassenerhalt zu sichern.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Jöllenbecks Handballerinnen feiern den Klassenerhalt mit einem KlassespielDie Frauen des TuS 97 erreichen das Ziel mit einem Erfolg über Recklinghausen und lassen sich von der Konkurrenz nicht ablenken.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Klassenerhalt für TSG Altenhagen-Heepen Bielefeld nach Sieg gegen SGSH DragonsDer Handball-Drittligist TSG Altenhagen-Heepen Bielefeld sichert sich den Klassenerhalt nach einem überzeugenden 25:23-Sieg gegen die SGSH Dragons.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Im Schlussdrittel legen die Handballerinnen des TuS 97 los3. Handball-Liga: So gelang die Wende gegen Oyten. 20 Minuten vor dem Abpfiff liegen die Jöllenbeckerinnen gegen den Tabellenletzten noch zurück.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Woth übernimmt als Trainer bei DHB-Pokalsieger MetzingenDie Handballerinnen der TuS Metzingen bekommen ab der kommenden Bundesliga-Saison einen neuen Coach.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Handballerinnen gewinnen Hinspiel um ViertelfinaleinzugDie Handballerinnen der SG BBM Bietigheim können auf den Viertelfinaleinzug in der Champions League hoffen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »