Handball: TV Neerstedt baut Erfolgsserie aus

Der TV Neerstedt ist nun seit vier Partien ungeschlagen und klettert in der Tabelle auf Rang vier. Coach Müller lobt die Teamleistung und blickt auf die kommenden Spiele.Der TV Neerstedt hat seine gute Form unter Beweis gestellt: Aus den vergangenen vier Partien holten die Männer von Coach Andreas Müller 7:1-Punkte. Das 27:25 (14:14) bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen war der zweite Sieg in Folge.

In einer torarmen Partie war der Tabellenletzte beim Vierten eine Halbzeit lang auf Augenhöhe. Doch zwei Schwächen verhinderten einen Erfolg.Der SC Magdeburg bleibt dran an Spitzenreiter Füchse Berlin. Gegen den Bergischen HC wirft der SCM 40 Tore. Auch Kiel findet zurück zu alter Stärke.Der TV Oyten hat sein Auswärtsspiel gegen den PSV Recklinghausen verloren.

Handball: TV Neerstedt verpasst Überraschung gegen SpitzenteamIn einer torarmen Partie war der Tabellenletzte beim Vierten eine Halbzeit lang auf Augenhöhe. Doch zwei Schwächen verhinderten einen Erfolg. Weiterlesen ⮕

SC Magdeburg verteidigt zweiten Tabellenplatz in der Handball-BundesligaDer SC Magdeburg gewinnt gegen den Bergischen HC mit 40:28 und behält den zweiten Tabellenplatz. Michael Damgaard erzielt acht Tore. Nach der Länderspielpause reist das Team zum IHF Super Globe nach Saudi-Arabien. Weiterlesen ⮕

Montpellier Handball findet neuen Trainer in der eigenen LigaDer französische Champions-League-Teilnehmer Montpellier Handball hat einen neuen Trainer für die kommende Saison gefunden. Erick Mathé wird Patrice Canayer ablösen. Weiterlesen ⮕

Handball jetzt im Livestream: Hier Leipzig gegen Balingen guckenDer Livestream zum Handball-Duell Leipzig - Balingen. Weiterlesen ⮕