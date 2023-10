Handball: Hannover-Burgdorf in Hamburg - Füchse in Gummersbach

27.10.2023 22:12:00 / Herkunft: kicker_BL

Am Freitagabend gewann Hannover-Burgdorf in der Schlussphase in Hamburg. Tabellenführer Füchse Berlin musste sich beim VfL Gummersbach mit einem Remis begnügen.