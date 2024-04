Hamilton will in Mexiko seinen fünften WM-Titel sichern

​WM-Leader Lewis Hamilton schlägt zum zweiten Matchball gegen Sebastian Vettel auf: In Mexiko will der Engländer nachholen, was er in Texas verpasst hat – seinen fünften WM-Titel sicherstellen.Lewis Hamilton alter und neuer Weltmeister in seinen geliebten USA, das hätte prima gepasst. Aber es kam nicht dazu: Mercedes schwächelte in Austin, Ferrari sagte mit Kimi Räikkönen «grazie», und die WM-Entscheidung wurde nach Mexiko -Stadt verschoben.

Auf Sebastian Vettel angesprochen, meint Lewis: «Wir fahren ein anderes Rennen. Er fährt, um Grands Prix zu gewinnen, ich fahre, um den Titel sicherzustellen. Das war schon in Texas so. Wenn wir direkt um den Titel kämpen würden, wäre das anders. Ich fuhr in Austin vorsichtig. Ich wollte kurz nach dem Start gegen Kimi Räikkönen nicht riskieren, dass ich mit einem aufgeschlitzen Reifen um den Kurs humpeln muss.

Auf dem Papier sieht das alles einfach aus für Lewis Hamilton: Er braucht aus den letzten drei WM-Läufen des Jahres lediglich einen siebten Platz, dann ist er Weltmeister. Aber der 71fache GP-Sieger sagt: «Als Fan vor dem Fernseher wäre es mir lieber gewesen, Seb und ich hätten uns bis Abu Dhabi gebalgt. Wenn du dich jedoch im Pulverdampf eines solch intensiven Zweikampfs befindest, dann willst du nur noch eines – den Titel endlich sicherstellen.

