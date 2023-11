Hamilton warnt: Mercedes nicht näher an Red Bull dran als vor einem Jahr

"Ich weiß es ehrlich gesagt nicht", grübelt Wolff und betont vor dem Wochenende:"Ich möchte die Erwartungen an Brasilien nicht zu hoch schrauben, denn vergangenes Jahr war es eine kleine Überraschung, dass wir dieses Wochenende dominiert haben."

Zwar könne man die Leistung aller Autos in diesem Jahr bis"zu einem gewissen Grad" mit der Performance aus dem Vorjahr vergleichen. Allerdings gebe es"nicht genug Daten" für eine konkrete Prognose, so Wolff, der zudem daran erinnert, dass der W14 noch immer einige Schwächen habe."Wir sind zu 'draggy', wir haben zu viel Luftwiederstand.

Das jüngste Update, das man in Austin ans Auto brachte, liefere zudem zwar"mehr Abtrieb und mehr Fahrbarkeit", berichtet er und erklärt:"Das Auto ist ein bisschen weniger kompliziert ." Grundsätzlich habe man aber auch hier noch immer ein Defizit.

"Denn offensichtlich waren sie in Bahrain zu Beginn des Jahres mindestens 1,5 Sekunden pro Runde schneller als wir. Wir müssen also sicherstellen, dass das in Bahrain nicht der Fall ist", so Hamilton. Daher dürfe man sich vom geringen Rückstand in Mexiko nicht täuschen lassen.Denn auch gegen Ende der Saison 2022 war man deutlich näher an Red Bull dran, zu Beginn des Jahres 2023 fuhren die Bullen aber wieder in einer eigenen Liga.

"Man darf nicht vergessen, dass das Auto, das wir entworfen haben, nicht diesen Unterboden, diesen Luftstrom, diese Seitenkästen, Vorderkanten und die ganze Weihnachtsdekoration hatte", erinnert der Teamchef mit einem Augenzwinkern.

