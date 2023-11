Hamilton soll bei Red Bull angefragt haben

Eine Woche nach Toto Wolffs Streit mit einem Journalisten berichtet eben dieser, dass Lewis Hamilton bei Red Bull um ein Cockpit angefragt haben soll. Damit zitiert, dass es in den vergangenen Jahren 'einige Konversationen' gegeben haben soll, die sich stets darum drehten, ob Hamilton kommen würde oder nicht. Er präzisiert: 'Sie sind ein paar Mal an uns herangetreten. Zuletzt haben sie Anfang dieses Jahres angefragt, ob Interesse besteht.' Sollte das stimmen, wäre es nicht weiter verwunderlich.

Hamiltons Mercedes-Vertrag, inzwischen bis Ende 2025 verlängert, lief zum damaligen Zeitpunkt noch zum Jahresende aus. Und dass der siebenmalige Weltmeister am liebsten im besten Auto der Formel 1 sitzen würde, erscheint auf den ersten Blick nachvollziehbar. Nur: Hamilton dementiert die Story energisch. Seine Version klingt ganz anders als die von Horner: 'Nein, ich bin nicht an sie herangetreten. Christian hat mir eine Nachricht geschickt.' Und Hamilton unterstreicht: 'Ich habe mit allen Mitarbeitern meines Teams gesprochen. Niemand hat sie kontaktiert, sondern sie sind an uns herangetreten.





MST_AlleNews » / 🏆 28. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hamilton warnt: Mercedes nicht näher an Red Bull dran als vor einem JahrLewis Hamilton betont, dass man die aktuelle Mercedes-Form nicht überbewerten dürfe - Man komme Red Bull näher, aber das sei auch schon Ende 2022 so gewesen

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Lewis Hamilton: «Red Bull und Ferrari liegen vor uns»Mercedes-Star Lewis Hamilton musste sich im zweiten Training mit der fünftschnellsten Runde begnügen. Auch sein Teamkollege Valtteri Bottas, der am Morgen noch Rang 1 belegt hatte, kam nicht über Platz 4 hinaus.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Hamilton: Nur in Low-Speed-Passagen ist Mercedes so gut wie Red BullLewis Hamilton konnte in Austin die Stärken des Red Bull bewundern und sieht in Mexiko und Brasilien die größten Chancen auf einen ersten Sieg seit 2021

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Lewis Hamilton: Logisch, dass wir jetzt näher dran sind an Red BullLewis Hamilton konnte in Austin die Stärken des Red Bull bewundern und sieht in Mexiko und Brasilien die größten Chancen auf einen ersten Sieg seit 2021

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Lewis Hamilton: Überrascht von Red Bull RacingFormel-1-Weltmeister Lewis Hamilton kann sich den Speed der Red Bull Racing-Renner nicht erklären. Der Mercedes-Pilot weiss aber: «Es ist gut für den Sport, wenn ein weiterer Hersteller gute Triebwerke baut.»

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Formel 1 in Interlagos: Red Bull bremst, Hamilton hofftSehen wir in Brasilien ein zweites Mal Abwechslung in der Red-Bull-Dominanz?

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »