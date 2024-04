Hamburgs Handballer wollen Serie fortsetzen

Das Gefühl des Siegens macht süchtig und so wollen Hamburg s Handball er ihre Serie unbedingt fortsetzen. Im Auswärtsspiel an diesem Freitag bei der TSV Hannover-Burgdorf (2o Uhr, Dyn) sehen sich die Gäste trotz ihres Formhochs in der Rolle des Underdog s, aber alles andere als chancenlos. Sie könnten mit einem Coup bei den „Recken“ nicht nur für eine Premiere sorgen, sondern auch einen Vereinsrekord aufstellen. Fünf Siege in Serie – das gab es noch nie seit dem Bundesliga-Aufstieg 2021.

Gleiches gilt auch für einen Sieg in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Bei den bislang zwei Ausflügen kassierte der HSVH jeweils knappe Niederlagen. Warum nicht im dritten Anlauf gewinnen – mit dem Schwung aus dem jüngsten 29:22-Heimerfolg gegen Topteam Melsungen? Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfac

Hamburg Handball Serie Auswärtsspiel TSV Hannover-Burgdorf Underdog Vereinsrekord

