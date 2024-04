Hamburger SV gewinnt gegen 1. FC Kaiserslautern

Am 28. Spieltag der 2. Fußball -Bundesliga gewinnt der Hamburger SV mit 2:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Beide Mannschaften hatten in der ersten Halbzeit gute Torchancen. Der HSV erzielte in der 34. Minute das Führungstor durch Laszlo Benes.

Kurz vor der Halbzeitpause glich der FCK aus. In der zweiten Halbzeit gelang dem HSV erneut ein Treffer durch Lukasz Poreba. Die Pfälzer drängten auf den Ausgleich, blieben jedoch erfolglos.

Hamburger SV 1. FC Kaiserslautern Fußball 2. Bundesliga

