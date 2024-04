Hamburger SV gewinnt 2:1 gegen 1. FC Kaiserslautern

Am 28. Spieltag der zweiten Bundesliga Spielt der Hamburger SV im heimischen Volksparkstadion um 13.00 Uhr 2:1 gegen 1. FC Kaiserslautern. Der Hamburger SV kehrt durch einen hart erarbeiteten 2:1- Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern jedenfalls für eine Nacht auf den dritten Tabellenplatz zurück. Nach dem auf Treffern Bénes’ (34.) und Aches (45.

+1) beruhenden 1:1-Pausenunentschieden verzeichneten die Norddeutschen durch einen Freistoß Benés’, der am Pfosten landete, eine schnelle Großchance (50.). Sie hielten ihre Ballbesitz- und Feldvorteile gegen auf Umschaltsituationen setzende Rote Teufel daraufhin aufrecht, verpassten aber zunächst weitere klare Abschlüsse. In Minute 60 ereignete sich dann die Schlüsselszene: 26 Sekunden nach einer durch Touré ausgelassenen Doppelchance der höchsten Güteklasse der Pfälzer brachte Poręba die Hausherren wieder in Führun

Hamburger SV 1. FC Kaiserslautern Fußball Bundesliga Heimsieg

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

