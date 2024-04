Hamburger SV gegen 1. FC Kaiserslautern: Live-Übertragung im TV und Stream

Am 28. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Kaiserslautern. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream. Hamburg – In der 2. Bundesliga steht der 28. Spieltag an und der Hamburger SV will den nächsten Sieg für das große Ziel Aufstieg einfahren. Zuletzt musste die Mannschaft von Cheftrainer Steffen Baumgart aber einige Punktverluste hinnehmen und liegt derzeit nur auf Rang vier.

„Wir wollen uns viele Torchancen erarbeiten, immer wieder vorne draufgehen - und am Ende ein Tor mehr schießen als der Gegner“, sagte Baumgart auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen den 1. FC Kaiserslautern, der nach dem Einzug ins Finale des DFB-Pokals mit viel Selbstvertrauen nach Hamburg reisen dürfte. „Erstmal meinen Glückwunsch an den FCK und Friedhelm Funkel zum Finaleinzug. Wir werden hier auf einen Gegner treffen, der sehr zweikampfstark is

Hamburger SV 1. FC Kaiserslautern 2. Bundesliga

