Hamburger SV DFB-Pokal 23/24: Übertragung live im TV und Stream

Der HSV spielt in der 2. Runde des DFB-Pokals 2023/24 bei Arminia Bielefeld in der Schüco Arena. Der Hamburger SV spielt in der 2. Bundesliga, während die Bielefelder vergangene Saison aus dieser abgestiegen sind und aktuell in der 3. Ligaspielen. Auf dem Weg in Pokalrunde Nummer Zwei kämpfte sich die Arminia aus Bielefeld bis ins Elfmeterschießen gegen Bundesligist VfL Bochum, wo am Ende ein 4:1 Sieg erzielt werden konnte.

Tore, Elfmeter, Fouls und Karten: Ein Pokalspiel kann so einige Highlights bieten. Sie können das Spiel nicht im Fernsehen live sehen? Dann nutzen Sie als Alternative Möglichkeit den Live-Ticker der Hier kann das Spiel zwischen Bielefeld und Hamburg in Echtzeit mitverfolgt werden, ebenso wie alle anderen DFB-Pokalspiele.

