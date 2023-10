Hamburg & Schleswig-Holstein: Mann bei Explosion von Gaskartusche verletzt

Geesthacht (dpa/lno) - Ein Mann ist am Montagvormittag durch die Explosion einer Gaskartusche auf dem Herbstmarkt in Geesthacht bei Hamburg verletzt worden. Der Betroffene sei mit einer Handverletzung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle am Montag. Die Polizeidirektion sprach von einem Unglücksfall. Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" berichtet.

Der Einsatz lief bei der Rettungsleitstelle gegen 10.24 Uhr ein. Nach Informationen der Zeitung betreibt der Mann einen Verkaufsstand mit Kleidung und Spielwaren.

