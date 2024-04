Hamburg plant Nutzung leerstehender Immobilien für Geflüchtete

Kommenden Mittwoch will die Bürgerschaft mit rot-rot-grüner Mehrheit beschließen, dass die Stadt leerstehende Immobilien ohne Zustimmung der Eigentümer:innen für die Unterbringung von Geflüchtete n nutzen kann. Da das Wort „ Enteignung “ im Raum steht, schlagen die Wellen hoch. Nicht alle Parteien nehmen es dabei aber mit der Wahrheit so ganz genau.

Die Regelung ist ein zweiter Aufguss: Während der sogenannten „Flüchtlingskrise“ hatte die Bürgerschaft 2015 unter rot-grüner Führung ein „Gesetz zur Flüchtlingsunterbringung in Einrichtungen“ verabschiedet, das bis März 2017 gal

Hamburg Immobilien Geflüchtete Unterbringung Enteignung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



mopo / 🏆 75. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Steinbach: „Die Technologien rund um die Wasserstofferzeugung, -transport, -speicherung und -nutzung sind verfügbar“Energieminister Jörg Steinbach besucht im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wasserstofftour durch die Regionen“ die Planungsregion Uckermark-Barnim Pren

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Anonymisierendes Linux: Tails 6.1 mit kleinen KorrekturenDie Version 6.1 der anonymisierenden Linux-Distribution Tails korrigiert einige Fehler, die die Nutzung verleiden konnten.

Herkunft: heise_de - 🏆 20. / 68 Weiterlesen »

Vonovia-Aktie, Aroundtown-Aktie, LEG Immobilien-Aktie & Co: Warum Immobilien-Aktien aktuell stark gefragt sindDie Zinshoffnung der Anleger äußert sich am Freitag in überdurchschnittlich steigenden Immobilienwerten.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

PTA-News: ERWE Immobilien AG: ERWE Immobilien AG und Anleihegläubiger schließen Vereinbarung zu finanziellem Restrukturierungskonzept (Korrektur)DJ PTA-News: ERWE Immobilien AG: ERWE Immobilien AG und Anleihegläubiger schließen Vereinbarung zu finanziellem Restrukturierungskonzept (Korrektur) Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Immobilien in und um Hamburg: Durchschnittspreise gesunkenImmobilien in Hamburg sowie den umliegenden Gemeinden in Niedersachsen und Schleswig-Holstein sind im vergangenen Jahr durchschnittlich etwas günstiger geworden. Das geht aus dem neuen LBS-Immobilienmarktatlas Hamburg 2024 und Umland hervor.

Herkunft: ndr - 🏆 68. / 61 Weiterlesen »

Umfassende Studie: Immobilien-Preise in Hamburg brechen einVor einigen Jahren noch undenkbar: Die Preise für gebrauchte Häuser und Eigentumswohnungen in Hamburg brechen dramatisch ein. Dies ist hauptsächlich auf

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »