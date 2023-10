Hamburg: Arbeiter stürzen mit Gerüst ab

Beim Zusammenbruch eines Baugerüsts in der Hamburger HafenCity sind mehrere Arbeiter ums Leben gekommen. Ein Gerüst sei in einen innenliegenden Fahrstuhlschacht gestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher - mehrere weitere Arbeiter würden noch unter den Trümmern vermisst. Die Zahl der bestätigten Toten war am Mittag noch unklar: «Wir wissen (...) von drei Toten, die wir gesichert sehen können in diesem Wirrwarr», sagte ein Feuerwehrsprecher.

Das Projekt direkt an der Elbe wurde Anfang der 1990er Jahre vom damaligen Bürgermeister Henning Voscherau (SPD) angeschoben und umfasst nach Angaben der HafenCity Hamburg GmbH eine Fläche von rund 157 Hektar. Das Überseequartier gilt dabei als das großstädtischste und zugleich publikumsintensivste Quartier.

