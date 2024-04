Hamas-Vertreter reisen nach Kairo für Verhandlungen über Waffenruhe und Geiselfreilassung

Vertreter der islamistischen Hamas wollen morgen nach Kairo reisen, um über eine Waffenruhe im Gazastreifen und eine Freilassung weiterer Geiseln zu verhandeln. Die Delegation werde vom ranghohen Hamas -Funktionär Chalil Al-Haja angeführt, teilte die Hamas mit. Der Nachrichtenkanal Al-Dschasira berichtete unter Berufung auf Hamas -Quellen, dass Vermittler in dem Konflikt zuletzt engen Kontakt mit Hamas -Chef Ismail Hanija hielten, um auf eine Fortsetzung der Verhandlungen zu dringen.

Die Hamas werde in den Verhandlungen nicht von ihren Forderungen abweichen, hieß es in der Mitteilung. Dazu zählen unter anderem ein dauerhafter Waffenstillstand, der Abzug von Israels Armee aus den Gazastreifen sowie die Rückkehr von vertriebenen Palästinensern in ihre Häuser. Israel, das die Zerschlagung der Hamas zum Ziel erklärt hat, lehnte diese Forderungen bislang ab. Hanija habe klargestellt, dass die Position der Hamas in diesen Punkten unverändert sei, berichtete Al-Dschasira

Hamas Kairo Waffenruhe Geiselfreilassung Verhandlungen

