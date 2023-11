Hamas versucht eigene Kämpfer aus dem Gazastreifen zu evakuieren

Die radikalislamische Hamas soll versucht haben, zusammen mit Verwundeten, Ausländern und Doppelstaatlern eigene Kämpfer aus dem Gazastreifen zu bringen. Das berichtet die israelische Zeitung "Haaretz" unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten US-Beamten. Der hochrangige Beamte sagte demnach, die Hamas habe Ägypten und den USA eine Liste der Schwerverwundeten übermittelt, die sie evakuieren wollte

. US-amerikanische und ägyptische Beamte stellten dabei fest, dass es sich bei einem Drittel der Namen um Hamas-Kämpfer handelte.Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben bei einem weiteren Bodeneinsatz gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen "Dutzende Terroristen" getötet. Es habe am Vortag zahlreiche Versuche gegeben, die israelischen Truppen aus Tunnelschächten und militärischen Einrichtungen im nördlichen Gazastreifen anzugreifen, teilt die Armee am Morgen mit. Die Soldaten hätten Terroristen getötet, Waffen der Hamas gefunden und Tunnelschächte freigelegt, die für Terrorzwecke genutzt würden.liegen den USA Informationen vor, wonach Syriens Machthaber Baschar al-Assad zugestimmt hat, der proiranischen Schiitenmiliz im Libanon ein Raketenabwehrsystem zur Verfügung zu stellen, das Syrien von Russland erhalten hatte. Auch das Israel und die Ukraine arbeiten an Plänen für einen möglichen Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Israel im Laufe der nächsten Woch

NTVDE: Für die Hamas-Geiseln: Biden fordert 'Pause' im Krieg zwischen Israel und HamasDas Weiße Haus vermeidet es bislang, eine 'Waffenruhe' im Nahen Osten einzufordern. Mittlerweile macht US-Präsident Biden aber klar, wie wichtig eine zeitweilige Unterbrechung im Krieg im Gazastreifen ist.



BILD: Deutschland verbietet Hamas und Samidoun, aber die Bundesländer wurden nicht informiertVier Wochen nach dem bestialischen Hamas-Angriff auf Israel (1400 Tote) hat Innenministerin Nancy Faeser (53, SPD) die Terror-Organisation endlich verboten. Doch die Bundesländer können nicht gegen die Islamisten vorgehen – sie wurden von Faeser nicht informiert. Stolz präsentierte Faeser die Verbots-Verfügungen gegen die Hamas und das Netzwerk „Samidoun" am Morgen vor den Kameras. Die Folgen: Das Vermögen der Islamisten wird eingezogen, Internetauftritte und Aktivitäten in sozialen Medien verboten. Wer weiter für die Organisationen aktiv ist, macht sich strafbar.Doch praktisch geschah nach dem Hamas-Verbot: NICHTS! „Uns liegt keine Verbotsverfügung vor", klagte Brandenburgs Innenministerium am Nachmittag, wo das Verbot lange erwartet worden war – und nun freudig begrüßt wurde. „Antisemitismus und Terrorverherrlichung haben keinen Platz in Deutschland", teilte der Potsdamer Innenminister Michael Stübgen (64, CDU) mit, „das Verbot von Hamas und Samidoun war notwendig und überfällig."Seit Monaten will Stübgen gegen das Hamas-nahe „Islamische Zentrum Fürstenwalde" vorgehen. Aber: „Solange wir die Verbotsverfügung nicht kennen, können wir nicht bewerten, ob sich aus dem Verbot Möglichkeiten ergeben."Auch die hessischen Sicherheitsbehörden haben von Faesers Hamas-Verbot nur „aus den Medien erfahren



BILD: Israelische Soldaten rücken im Gazastreifen vorAm frühen Morgen des 7. Oktober wachten Israelis in einem Albtraum aus Raketenterror und Infiltrierung auf. Hunderte Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln. Die USA haben zum Schutz ihrer Einrichtungen in der Region zwei Flotten in die Nähe Israels verlegt. Darunter den Flugzeugträger „Gerald R. Ford" – das größte Kriegsschiff der Welt! Derweil rücken israelische Soldaten im Gazastreifen vor und schalten Terror-Ziele aus. US-Außenminister Antony Blinken hat sich bei seinem erneuten Israel-Besuch vergeblich für eine humanitäre Feuerpause im Gazastreifen eingesetzt. Ohne eine Freilassung der von der radikalislamischen Hamas verschleppten Geiseln lehne sein Land eine „vorübergehende Feuerpause" ab, sagte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu am Freitag nach Gesprächen mit Blinken. Die US-Regierung rechnet einem Medienbericht zufolge in den nächsten Tagen mit einer neuen Phase in Israels Feldzug gegen die Islamisten der Hamas im Gazastreifen. Der US-Sender CNN berichtet unter Berufung auf einen ranghohen Regierungsbeamten in Washington, man rechne mit einer Reduzierung der Luftangriffe und einem stärkeren „taktischen Fokus auf die Bodenkampagne"



FOCUSONLİNE: Fünf Dinge, die Sie heute über die Situation im Gazastreifen wissen solltenIm Gazastreifen spitzt sich die Lage zu: 2,2 Millionen Menschen zwischen Macht, Militanz und humanitärer Not. Wie viele Tote gibt es, wer besitzt die Regierungsgewalt? Ein Überblick über die brisante Situation.



NTVDE: 'Wir sind auf dem Vormarsch': Israel: Gaza-Stadt umzingelt, 130 Hamas-Kämpfer 'eliminiert'Die Bodenoffensive der israelischen Armee erreicht Gaza-Stadt. Ein Militärsprecher verkündet, dass die Soldaten die Stadt umzingelt hätten und sich in direkten Kämpfen mit Hamas-Terroristen befinden. Zum Einsatz kamen erneut auch Flugzeuge und ein Raketenboot.



