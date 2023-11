Hamas und Israel: Krieg der Bilder

Die Hamas hat ihren Krieg penibel vorbereitet, um den Image-Schaden für Israel möglichst groß ausfallen zu lassen. Aber nicht nur deshalb bröckelt die internationale Solidarität mit Israel. Zeichen der Kontrolle: Eine israelische Flagge im Gazastreifen am 15. November Foto: Leo Correa/ap Was sich in Nahost abspielt, ist auch ein Krieg der Bilder, ein Kampf um Narrative, um Verständnis und Solidarität.

Als diese Woche Babys in einem Krankenhaus in Gaza in Lebensgefahr schwebten, stellte sich in Israel eine Frau, weiß gekleidet wie eine Krankenpflegerin, vor einige Brutkästen und sagte in die Kamera: „Israel ist bereit zu helfen.“ Die Armee werde die Brutkästen nach Gaza liefern. „Unser Krieg ist gegen die Hamas, nicht gegen die Menschen in Gaza.“ Eine klare Nachricht an alle, die nicht wahrhaben wollen, dass Israel von einer Terrororganisation in diesen Krieg gezwungen wurde und offenbar – trotz der enorm hohen Zahl getöteter Zi­vi­lis­t*in­nen – bemüht ist, das Allerschlimmste zu verhinder

BERLİNERZEİTUNG: „Schlächter von Chan Junis“: Israel will Hamas-Chef töten Israel will Hamas -Chef im Gazastreifen töten. Jihia al-Sinwar ist als „Schlächter von Chan Junis“ bekannt und gilt als besonders brutal. Wer ist der Mann? Nahost Gaza Palästina Palestine

WATSON_DE: Hamas entführt Frau und Kinder: Israelis berichten in BerlinAvihai Brodutch teilt seine Geschichte mit zwei weiteren Israel is in Berlin bei einem Pressetermin. Die Hamas hat seine Frau und drei Kinder entführt. Die Israel is berichten über den brutalen Angriff und den Schmerz der Ungewissheit.

AZ_AUGSBURG: Geiseln der Hamas: Banges Hoffen der Angehörigen auf Hilfe aus BerlinAvihai Brodutch, Batsheva Yahalomi Cohen und Gilad Korngold (von links) sind Angehörige von Kindern, die vermutlich von der Hamas verschleppt wurden. In Berlin hoffen sie auf Unterstützung von der deutschen Politik. Vor mehr als 40 Tagen haben Hamas -Terroristen etwa 240 Menschen entführt, auch viele Kinder. Die Angehörigen können ihre Verzweiflung kaum in Worte fassen.mit ihren beiden Töchtern im Pyjama über Felder gerannt, um den Hamas -Terroristen zu entkommen, sagt Batsheva Yahalomi Cohen. Dabei trug die junge Frau ihre 20 Monate alte Tochter auf dem Arm. Ihre ältere Tochter, 10, rannte neben Cohen. Wenn ihnen die Kraft ausging, legten sie sich aufs Feld – in der Hoffnung, für tot gehalten zu werden, sollten die Terroristen auftauchen. So erzählt es Cohen am Mittwochnachmittag auf einer Pressekonferenz im Haus der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin auf Englisch

TAZGEZWİTSCHER: Forscher fordern Boykott Israels: Hamas-Unterstützung an HochschuleForscher fordern Boykott Israels: Hamas -Unterstützung an Uni 👉 Eine schwedische Hochschule verbietet „politische Manifestationen“. Und 953 Forscher aus 5 Ländern fordern einen Boykott israelischer Hochschulen. 🔗 Hier lesen

TAZGEZWİTSCHER: Hamas-Angriff auf Kibbuz Holit: Der zerstörte Traum vom Frieden Hamas -Angriff auf Kibbuz Holit: Der zerstörte Traum vom Frieden 👉 Als die Hamas am 7. Oktober den Kibbuz Holit angreift, verlieren 13 Bewohner ihr Leben. Die Überlebenden versuchen jetzt einen Umgang damit zu finden. 🔗 Hier lesen

ZDFHEUTE: Sara Netanjahu fordert Freilassung von Geiseln in Hamas-GefangenschaftLaut Sara Netanjahu, Ehefrau des israelischen Ministerpräsidenten, ist ein Kind in Hamas -Gefangenschaft geboren worden. Sie fordert die sofortige Freilassung der Geiseln.

