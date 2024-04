Hamas legt Gegenvorschlag zum Geisel-Deal vor

den Vermittlern einen Gegenvorschlag zum Geisel-Deal vorgelegt haben. Erst nach einer 42-tätigen Feuerpause sollen die israelischen Geiseln demnach freigelassen werden – im Tausch gegen palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen und dem schrittweisen Rückzug israelischer Truppen aus demin der Nacht zum Montag unter Berufung auf palästinensische und arabische Quellen.

In dieser Zeit würde die Hamas nach allen Geiseln in dem umkämpften Gebiet suchen und herausfinden, in welchem Zustand sie sind. In einer zweiten Phase müsste sich die israelische Armee auf israelisches Gebiet zurückziehen. Erst dann würde der Austausch von israelischen Geiseln gegen palästinensische Häftlinge beginnen, hieß es.

Israel war bisher davon ausgegangen, dass noch knapp 100 der rund 130 im Gazastreifen verbliebenen Geiseln am Leben sind. Nun wird aber befürchtet, dass deutlich mehr tot sein könnten. Israel will sich die Möglichkeit offenhalten, die Kämpfe in Gaza nach einer Feuerpause fortzusetzen.Haben Sie einen Fehler im Text gefunden, auf den Sie uns hinweisen wollen? Oder gibt es ein technisches Problem? Melden Sie sich gern mit Ihrem Anliegen.

Hamas Geisel-Deal Israel Palästina Gefangene Truppenrückzug

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



derspiegel / 🏆 17. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bericht: Israel geht bei Geisel-Deal auf einige Hamas-Forderungen einTEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Bei den schwierigen indirekten Verhandlungen über eine befristete Waffenruhe im Gaza-Krieg und einen Tausch von Geiseln gegen Häftlinge soll Israel Medienberichten zufolge bereit

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

US-Außenminister Blinken: Kommen Geisel-Deal immer näherUS-Außenminister Blinken: Kommen Geisel-Deal immer näher - Hamas am Zug

Herkunft: InvestingDE - 🏆 77. / 55 Weiterlesen »

Angriff auf Israel im Liveticker: +++ 04:20 Bericht: Hamas legt Gegenvorschlag für Geiseldeal vor +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Ehemalige Geisel: Israelin bezeugt sexuellen Missbrauch in Hamas-GefangenschaftDie Terroristen der Hamas quälen und demütigen ihre Geiseln im Gazastreifen auch mit sexualisierter Gewalt. Den Opfern fällt es schwer, darüber zu sprechen. Erstmals hat eine Frau nun ihr Schweigen gebrochen.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Verhandlung des Geisel-Deals: Israel geht laut Medienberichten auf einige Forderungen der Hamas einSeit Monaten vermitteln USA, Katar und Ägypten zwischen den Kriegsparteien. Israel sei nun offen für die Freilassung palästinensischer Häftlinge und eine Rückkehr in den nördlichen Gazastreifen. Doch eine Hürde bleibt.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

'Stern TV': Hamas-Geisel schildert Details zu GefangenschaftMargalita Moses sprach bei RTL über ihre 48-tägige Geiselhaft. Die 77-Jährige wurde am 7. Oktober aus Nir Oz in Israel entführt.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »